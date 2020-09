Controle toezichthouders en politie op vakantiepark Noordijkerveld

De controle-actie is er een in het kader van het project Ariadne. Dat draait om het vitaal houden van vakantieparken. En ‘dus’ om het bestrijden van ondermijnende criminaliteit en tegelijk het tegengaan van permanente bewoning.

„Een paar jaar geleden kwam een park elders in het land nogal in het nieuws: Fort Oranje. Daar waren dingen wat uit de hand gelopen; in Gelderland wil de provincie samen met onder meer gemeenten daarom bij vakantieparken de vinger aan de pols houden", legt operationeel wijkagent Danny Firing uit.

De projectnaam Ariadne komt uit de Griekse mythologie: Ariadne gaf haar held Theseus een kluwen wol en een zwaard. Theseus moest een labyrint door, doodde daar met het zwaard een monster en kon de uitgerolde draad terug volgen om weer uit het doolhof te komen.

Politieman Firing: „Om een zo betrouwbaar mogelijk beeld te hebben, hebben we dit controlebezoek niet aangekondigd. We gaan alle huisjes af en willen van iedereen weten wie hij is en op welke basis hij hier verblijft. Als politie kijken we naar antecedenten. Komen we mensen tegen die bijvoorbeeld ergens nog een boete hebben openstaan? Laatst was er bij een controle op een ander park iemand die door onze Duitse collega's werd gezocht.”

Eigenaar Willem Stel van Vakantiepark Noordijkerveld vindt de actie niet leuk, maar werkt wel volop mee. „We houden het hier altijd netjes; verwacht dus geen rare dingen. Permanente bewoning mag hier niet; ik heb daarover goed contact met de gemeente Berkelland. Wat je regelmatig meemaakt, is dat mensen tijdelijk verlegen zitten om onderdak. Dat kan in een relationele crisissituatie zijn, maar de laatste tijd maak ik ook mee dat mensen hun woning onverwacht snel verkopen en dan even tijdelijk iets willen huren.”

Danny Firing wijst op een blauwe tent die half op de afgezette Karelsdijk staat opgesteld. „Deze tent staat niet op een plaats delict zoals dat bij de politie genoemd wordt. Het is een voorziening om mensen die we op het park tegenkomen eventueel de gelegenheid te bieden zich bij de gemeente Berkelland te melden en in te schrijven.”

Niet dat je dus je chalet of huisje op Noordijkerveld daarbij als je permanente adres in Berkelland mag opgeven. Maar wie bijvoorbeeld als arbeidsmigrant in Nederland verblijft, moet zich wel inschrijven. Blijf je langer dan vier maanden per halfjaar in Nederland, dan hoort er wel een adres bij. Blijf je korter, dan wil de gemeente je evengoed graag noteren als niet-ingezetene, waarbij je je oorspronkelijke adres in je ‘thuisland’ opgeeft. En eigenlijk moet je dat in beide gevallen binnen vijf dagen na aankomst doen.

De vertegenwoordigster van de gemeente Berkelland moet het een paar keer aan collega-controleurs vanuit andere disciplines uitleggen. Begrijpelijk dus, dat het regelmatig voorkomt dat iemand zich alsnog meldt die dat eigenlijk al eerder had moeten doen.

