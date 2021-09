Controles in buitengebied Berkelland: boetes voor vuurwerk, foute vissers en milieuovertreders

Monumenten­sta­tus moet sloop van historisch schoolge­bouw in Zutphen voorkomen: ‘Schoonheid in eenvoud’

Over zo'n drie jaar komt het schoolgebouw van het Baudartiuscollege in Zutphen leeg te staan. Het pand komt dan weer in handen van de gemeente, dat nog een nieuwe invulling voor de locatie zoekt. Daarbij zal het historische pand blijven bestaan. Een ruime meerderheid van de raad wil het pand nu aanwijzen als gemeentelijk monument, waardoor sloop geen optie meer is.