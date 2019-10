Coop in Doetinchem mag groter

VIDEO Snelrecht toegepast voor massale knokpartij Doetinchem: volgende week eerste zitting

14:31 DOETINCHEM - Twee verdachten die in de nacht van zaterdag op zondag betrokken zijn geweest bij de massale vechtpartij in het centrum van Doetinchem moeten zich op woensdag 23 oktober tijdens een snelrechtzitting verantwoorden voor de politierechter in Zutphen.