Coop-supermarkten in Terborg, Wehl en Ruurlo worden Boni

Hoofdpro­gram­meur Beethoven Festival in Zutphen bedwingt zware ziekte: ‘Muziek geeft je zoveel power, ongeloof­lijk’

Het Beethoven Festival in Zutphen staat voor de deur en Emile Engel is weer met hart en ziel bij de voorbereidingen betrokken. De pianist/dirigent uit Lichtenvoorde is vrijwel hersteld van een ernstige ziekte. Dankzij goede medische begeleiding en zeker ook, zegt hij zelf, dankzij ‘de power van de muziek’.

14 april