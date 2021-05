Coöperatie Tiny House Berkelland is klaar voor hoopvolle pilot in Eibergen

Promotiestrijd OPROEP | GA Eagles of De Graafschap: bij wie staan vrienden of gezinsle­den lijnrecht tegenover elkaar?

11 mei Fans van voetbalclubs Go Ahead Eagles en De Graafschap zitten morgenavond op het puntje van hun stoel. In de ongekend spannende strijd om directe promotie naar de eredivisie komt het allemaal aan op de allerlaatste wedstrijd. Maar wat als je vader, zus, huisgenoot of beste vriend nu voor de concurrent is?