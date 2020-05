Coöperatie voor windmolens in Berkelland wil 500 tot 1000 leden

Het plan voor de enorme windmolens tussen Eibergen, Neede, Haarlo en Noordijk zorgt voor grote commotie bij omwonenden in Berkelland. Ze verwijten de initiatiefnemers dat ze niet bij de plannen betrokken zijn. Maar dat gebeurt alsnog verzekeren Bouke Walvoort en Remco Janssen van Achterhoekse Windenergie. „We hebben bijna consensus met de grondeigenaren over waar de windmolens precies komen te staan”, aldus Janssen. „Pas daarna kunnen we de omgeving breed informeren.” Hij sprak woensdagavond in in de raadscommissie Ruimte.