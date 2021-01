Corona: Ambtenaren Berkelland krijgen extra vrije dag voor thuiswerken

Nephove­niers vervolgd voor oplichting: gedupeer­den voor 12.500 euro het schip in

10:55 AALTEN/ GROENLO - Een 38-jarige man en 40-jarige vrouw die inmiddels in Duitsland wonen, worden verdacht van oplichtingspraktijken in de Achterhoek en Twente door zich voor te doen als hoveniers en marktkraamverhuurders. Dat bleek maandag voor de rechtbank in Zutphen, waar een begin werd gemaakt met de zaak.