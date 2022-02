‘Corona-app leidde tot 700 mensen op digitaal spreekuur’

Streep door drijvend zonnepark in Azewijn: energieop­wek­king in rustgebied mag niet

AZEWIJN - Er komt geen drijvend zonnepark op de voormalige zandwinplas Kleine Reven in Azewijn. Een plan hiervoor van het Amsterdamse bedrijf Sunrock kan de prullenbak in nu energieopwekking in een dergelijk rustgebied niet mag van de gemeenteraad van Montferland.

9 februari