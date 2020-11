Corona: Berkelland en Oost Gelre nog steeds het zwaarst getroffen in regio

KAART | Dalende trend zet door in Oost-Nederland: nul besmettin­gen in Heerde, Raalte negatieve uitschie­ter

17:37 Wederom is aantal nieuwe coronagevallen in Nederland ten opzichte van gisteren flink gedaald. Het RIVM meldde tot maandagmorgen 4709 nieuwe besmettingen. Een dag eerder waren 5703 positieve coronatests bekendgemaakt; bijna duizend meer. Ook bij de veiligheidsregio’s in Oost-Nederland dalen de aantallen, hoewel een aantal gemeenten het nog niet goed doen.