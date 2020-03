Corona: bioscoop Winterswijk beperkt aantal bezoekers en krijgt annuleringen binnen

Hij is inmiddels druk bezig het systeem aan te passen, zodat er per film niet meer dan 100 reserveringen gemaakt kunnen worden. Ook ziet Sasbrink Harkema dat mensen hun reserveringen al aan het annuleren zijn. ,,Het zijn er nog niet veel, maar ik verwacht dat van de 1.000 reserveringen er uiteindelijk zo’n 250 geannuleerd zullen worden.” Sasbrink Harkema zegt dat het hem wel wat omzet scheelt, maar lang niet zoveel als hij helemaal dicht zou moeten. ,,Dat zou ons tussen de 25.000 en 30.000 euro aan omzet schelen. Ik ben blij dat we nog open zijn, het spreiden van onze bezoekers over de zalen gaat wel, en zorgen dat er steeds niet meer dan 100 bij elkaar zijn in de foyer ook.”

‘Vaker dan normaal zeep bijvullen’

Binnen Skopein is sinds twee weken desinfectant aanwezig. ,,En mensen wassen meer hun handen”, zegt Sasbrink Harkema. ,,We moeten veel vaker dan normaal de zeep bijvullen.”



Als toch beslist wordt dat in Skopein niet meer dan 100 bezoekers tegelijk mogen zijn, dan wordt dat opgelost door steeds in één zaal een film te draaien voor maximaal 100 mensen. ,,Maar zover is het gelukkig nog niet”, zegt Sasbrink Harkema.



