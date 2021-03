Corona brengt kunstenaarsechtpaar uit Haarlo rust en inspiratie

„We verkopen doorgaans goed, we hebben in coronatijd best veel doorstroom. Dus nee, het is niet zo dat de kunstwerken zich hier onverkocht opstapelen”, zegt Jeanne en lacht. Het is sowieso geen kwestie van een uitpuilend atelier, want de kunstwerken van het Haarlose echtpaar zijn niet bepaald in een vloek en een zucht gemaakt. André maakt vooral grote beelden, waar hij gerust 150 tot 200 uur mee bezig is. Jeanne houdt het wat kleiner, maar heeft voor haar mensfiguren de tijd ook wel nodig. Ze laat zich sinds de coronacrisis vooral inspireren door haar tuin. Bijvoorbeeld: afgelopen zomer moest er door de droogte een aantal bomen bij hun huis worden omgezaagd. „Dat ging me erg aan het hart”, zegt ze. „Ik heb toen een vrouwfiguur gemaakt die een boom omarmt, met als titel Please don’t die.”