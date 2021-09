Corona duikt vlak voor kermis op in Steenderen: basisschool drie dagen dicht

Er zijn besmettingen in vijf van de acht groepen op De Pannevogel, die totaal 163 leerlingen telt. Ook een leraar is besmet, volgens Bas Wennink, directeur van de school. ,,Zondag hebben we in overleg met de GGD besloten de school drie dagen te sluiten”, zegt hij. ,,Tot donderdag geven we nu online les. Daarna hopen we – als iedereen is getest – weer op school les te geven.”



Begin vorige week ging al een klas van de Steenderense school in quarantaine na een besmetting bij een leerling. Op het eind van de week was er nog een besmetting in een andere groep bijgekomen, zodat ook deze in quarantaine ging.



,,Zaterdagmorgen kwam er nog een besmetting bij van een leerling en bleek ook de leraar geïnfecteerd”, zegt Wennink. ,,Vanaf dat moment loopt het aantal besmettingen op.”