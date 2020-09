Corona-eenrichtingsverkeer in Eibergen: ‘Maar dan moet ik een heel eind omlopen!’

Winters­wijk­se muzikant Willem Tiemens overleden

17:49 WINTERSWIJK - Muzikant Willem Tiemens (69) uit Winterswijk is afgelopen nacht (zaterdagochtend vroeg) in Enschede overleden. Tiemens, die al enige tijd ernstig ziek was, was tot zijn pensioen conciërge op speciaal-onderwijsschool De Korenburg, maar was plaatselijk en regionaal vooral bekend als muzikant.