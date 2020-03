Corona geconstateerd op twee afdelingen van Den Ooiman, speciale kamer ingericht voor ouderen

De met corona besmette mensen komen samen te liggen op de afdeling die normaal als dagbesteding wordt gebruikt. Op deze zogenoemde cohortafdeling is plek voor zestien mensen. De afdeling is ook voor bewoners van andere zorgcentra, in het geval van een besmetting.

Naast de besmette bewoners, worden ook de contactpersonen van andere bewoners op de afdeling of in dezelfde huiskamer telefonisch geïnformeerd. ,,Dat zijn ingrijpende gesprekken”, zegt Marleen van der Sijs van Sensire. ,,Al helemaal omdat de contactpersonen op dit moment niet op bezoek kunnen komen. Het is bewonderenswaardig hoe onze collega’s en de naasten van onze bewoners daarmee omgaan: er is gelukkig ook veel begrip voor deze maatregel om bewoners binnen een specialistische afdeling zorg te bieden.”

Observatie

Op het moment dat een bewoner inderdaad besmet blijkt te zijn, worden alle bewoners van dezelfde huiskamer of afdeling uiterst nauwkeurig geobserveerd.



Op de cohortafdeling lopen medewerkers rond in volledige bescherming en bewoners liggen samen op een zaal. Daarbij proberen zorgverleners het normale leven ook in deze omstandigheden zo veel mogelijk door te laten gaan, laat Sensire weten.



Niet iedereen heeft evenveel last van de symptomen of is even ernstig ziek. Er is een huiskamer ingericht en medewerkers proberen ook contact te houden met de naasten, met de telefoon en via beeldbellen.