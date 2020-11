Corona grijpt minder om zich heen in de Achterhoek; wel 14 streekgenoten overleden

Bestuur Noaberhoes Lochuizen: ‘We zoeken verbinding met andere dorpen’

7:45 Lochuizen is een betrokken gemeenschap. Van de om en nabij zeshonderd inwoners is liefst een derde vrijwilliger bij een of meerdere activiteiten die jaarlijks in deze buurtschap worden gehouden. Centrale plek: het Noaberhoes.