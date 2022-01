Corona grijpt om zich heen op middelbare scholen in de Achterhoek: in Aalten zit 10 procent thuis

Op die scholen zitten veel kinderen en docenten thuis of zijn zelfs hele klassen in quarantaine. Bij Schaersvoorde, met locaties in Aalten, Dinxperlo en Winterswijk, zitten momenteel 175 leerlingen thuis. Dat laat bestuurder Maria van Hattum van Stichting Achterhoek VO weten: ,,Dat is 10 procent van het totale aantal leerlingen.”



Van Hattum heeft de coronasituatie in beeld bij dertien van de zeventien middelbare scholen van Achterhoek VO. ,,Over het algemeen kan ik zeggen dat het beeld van de besmettingen heel wisselend is. Het is sowieso lastig, want op scholen waar het aantal besmettingen nu beperkt is, kan het zomaar omslaan.”