Corona houdt stembureauleden in Berkelland noodgedwongen thuis

„De besmettingen op basisscholen lopen op”, schetst burgemeester Joost van Oostrum. „Daardoor is een aantal stembureauleden met jonge kinderen uitgevallen, omdat hun kinderen of zij zelf thuis in quarantaine zitten.” Volgens Van Oostrum is in Berkelland geen sprake van een coronabrandhaard op een of meerdere scholen. „Her en der is een klas naar huis gestuurd.”