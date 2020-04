Corona in De Meergaarden in Eibergen, twee afdelingen geïsoleerd

Met name de afgelopen week was het behoorlijk spannend, zoals Van Keulen het omschrijft. „Twee bewoners zijn overleden, veel mensen waren ziek en ook bij een aantal zorgmedewerkers met klachten is het coronavirus vastgesteld.” Inmiddels is het merendeel van de bewoners van de achttien appartementen positief getest. Sinds het weekend gaat het weer de goede kant op, meldt Van Keulen. „De mensen die ziek zijn, knappen weer een beetje op.”



Onrust is er op de afdeling niet geweest. „Maar het was en is heel zwaar. Een aantal medewerkers van de Klaaskamp is ziek geworden en moet uiteraard thuis blijven. Heel prettig dat collega’s bereid waren om in te vallen op deze afdeling. Voor cliënten is het heel vervelend dat ze hun appartement niet kunnen verlaten, maar de medewerkers mogen ook de afdeling niet af. Dat betekent dat ze niet snel even iets kunnen overleggen met een collega, zelfs de koffie wordt voor de deur gezet. Op een afdeling in lockdown werken is heel pittig.”