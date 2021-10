Corona-info en vaccinatie zónder afspraak in drie Berkellandse sporthallen

NEEDE/EIBERGEN/BORCULO - GGD Noord- en Oost-Gelderland trekt met een 'popup-team’ langs accommodaties in verschillende plaatsen voor voorlichting over corona én de mogelijkheid om te kiezen voor vaccinatie zónder eerst een afspraak te maken.

Extra informatie en voorlichting over het coronavirus en over vaccinatie. GGD Noord- en Oost-Gelderland bezoekt deze en volgende maand onder meer verschillende kernen in Berkelland. De locaties worden ingericht als tijdelijke pop-up locatie met vrije inloop voor iedereen die vragen heeft of zich wil laten vaccineren zonder daarvoor eerst een afspraak te maken.

't Spilbroek, Pickerhal en 't Timpke

Vrijdag 15 oktober is sporthal 't Spilbroek in Neede die door de GGD als popup-locatie wordt ingericht. Tussen 10.30 en 19.30 uur kunnen bezoekers er binnenlopen. Wie die dag niet kan, kan het op 12 november - ook een vrijdag - nog eens proberen. Dan zitten GGD’ers van 11.00 tot 19.30 uur klaar.

De Pickerhal in Eibergen is dinsdag 19 oktober het toneel van de info- en vaccinatievoorziening van de GGD. Die situatie herhaalt zich op dinsdag 16 november.

't Timpke in Borculo, waar de sporthal eerder een vaccinatielocatie was, staat als popup-locatie voor vrijdag 22 oktober en vrijdag 19 november op de kalender van de GGD. Voor zowel de Pickerhal in Eibergen als 't Timpke in Borculo geldt dat er van 11.00 tot 19.30 uur kan worden binnengelopen.

‘Vaccineren is niet verplicht. U kiest zelf of u een prik wilt of niet. U goed informeren helpt bij het maken van een keuze’, stelt de GGD in een persbericht. ‘In de pop-up locaties geven we u alle informatie en kunt u vragen stellen. Om zeker te weten dat u een keuze maakt die bij u past, zorgen wij dat u dit kunt doen op basis van goede, open en eerlijke informatie.'

Testen voor toegang

Voor wie wil ‘testen voor toegang’ is in Borculo sinds deze week de BENU-apotheek aan de Spoorstraat de locatie waar dat kan. Dat gaat slechts op afspraak: testenvoortoegang.org is de site om dat te regelen.