Corona kreeg Bennie Jolink er bijna onder: ‘Dat virus heeft mij nederig gemaakt’

Net na het uitbreken van de coronacrisis in Nederland dacht u wel even corona te hebben.

,,Ja, dat was een dag dat ik maar niet op gang kon komen. Hoesten en snotteren, daar heb ik altijd wel last van als gevolg van mijn longproblemen. Normaal gaat dat altijd binnen een uur na het opstaan wel weer over. Maar dit keer niet, ik bleef maar benauwd en snotterig. Ik ben terug naar bed gegaan en om 11.00 uur lag ik er nog in. Dat overkomt mij anders nooit. Even dacht ik dat ik corona had.”