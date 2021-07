Corona leek het pril geluk te doorkruisen, maar nu is onze eigen Maxima er toch

KAMPS DOET RECHT Arme kweker uit Lochem. Een paar dagen naar Giethoorn en zijn wietplan­ten zijn verdord

28 juli Ronald Kamps schrijft dagelijks over een rechtszaak uit de regio. Niet alleen over de opgelegde straf, ook over het verhaal erachter. De zaak van vandaag gaat over het kweken van hennep.