Corona maakt horecaman Robby niet chagrijnig: ‘Maar van echt ontspannen komt niet veel terecht’

Hoeveel mensen heeft u op de loonlijst staan?

,,Ongeveer tachtig.”



Dan moet u in deze tijden jeuk krijgen op minder leuke plekken.

,,Dat is goed uitgedrukt. Helemaal waar.”



In deze crisis kocht u het naastliggende pand van juwelier Royals om van daaruit afhalen en bezorgen te verzorgen. Simons To Go.

,,Financieel was het een zwaar besluit, maar buurmans grond staat maar één keer te koop. We hebben nu ook een foodtruck voor het pand geplaatst, Simons On Tour. Je probeert creatief te zijn en manieren te vinden om omzet te blijven draaien.”



Niet lang geleden was u eigenaar van vijf horecazaken. U heeft er vier verkocht. Wat heeft dat opgeleverd?

,,Rust en vooral focus. We concentreren ons volledig op Simons en dat gaat goed. Met drie jonge kinderen is het runnen van zoveel bedrijven niet te combineren. Dan ben je echt nooit thuis.‘’