Corona maakt tweede slachtoffer in Doetinchemse horeca: ‘Helaas, het is niet anders’

DOETINCHEM - Maurice Enklaar, eigenaar van restaurant Home op het Simonsplein in Doetinchem, vraagt het faillissement aan voor zijn zaak. ,,Helaas het is niet anders", zegt Enklaar, die nu zijn bezorgservice weer opstart.

Enklaar opende Home op 18 juni op een moment dat er volop werd gevaccineerd en het ergste leed qua corona geleden leek. Nu corona in alle hevigheid terug is, is er voor Enklaar geen houden meer aan.



,,Ik krijg geen overheidssteun omdat ik een jaar geleden nog niet open was", zegt Enklaar. De nekslag voor Home was het besluit dat alle horeca sinds zondag om 17.00 uur dicht moet zijn.

Zestien mensen in dienst op hoogtepunt

Home was dinsdag voor het laatst open. Tijdens de zomer had Enklaar zestien mensen in dienst, onder wie vier koks.



,,Dat was afgelopen zomer en dat zegt genoeg: zonder corona had ik nooit hoeven sluiten", zegt de horecaman die voordien met Home online een restaurant draaide. ,,Dat tuig ik weer op. We bezorgen weer vanuit huis.”

Het is het tweede restaurant in anderhalve week dat failliet gaat in hartje Doetinchem. Vorige week deed Trinity's Café al de deuren dicht, ook vanwege oplopende schulden door corona.

Wederopbouwpand

Hiermee staat plotsklaps bijna het hele, opvallende wederopbouwpand - gebouwd in de jaren vijftig - leeg. Grandcafé Luther sloot al in maart 2017. Alleen Hotel De Graafschap draait volop.



Het pand kwam na de oorlog op de plek van het door bommen verwoestte stadhuis.



