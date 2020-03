Corona-maatregel apotheek: medicijnen door het raam en paracetamol op rantsoen

Om handcontact zoveel mogelijk te voorkomen, worden de medicijnen door medewerkers via het open raam op het tafeltje gelegd. Klanten moeten de pillen en poeders daar van af pakken. ,,Het raam is niet verder open dan strikt noodzakelijk”, zegt apotheker Annegret Koelewijn.



De maatregelen zijn genomen in overleg met de huisartsen, die samen met de apotheek huizen in het gebouw in Hoog-Keppel zitten. Hiermee wordt de toeloop in het pand beperkt tot een minimum. De huisartsen zelf laten ook alleen nog maar patiënten toe als dat hoogst noodzakelijk is.



De apotheker merkt verder dat mensen medicijnen willen hamsteren, maar geven niet meer mee dan nodig. Bovendien is er een run op paracetamol en is dat nu op rantsoen (maximaal twee doosjes per klant) om snelle uitverkoop van de voorraad te voorkomen.