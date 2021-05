Corona-noodrem gaat eraf in Duitse grensstreek; meer vrijheden omdat onder meer de avondklok vervalt

Ondertussen in Berkelland Geen groepsles­sen? Dan maar honden trainen bij het baasje thuis

14:37 EIBERGEN – Het is geen vetpot voor veel hondenscholen momenteel. Groepstrainingen zijn aan banden gelegd. Saskia Kolthof richtte daarom in Eibergen De Honderwijzer op en gooit het over een andere boeg. „Ik ben gespecialiseerd in jachttrainingen, maar ik geef nu individuele trainingen. Voornamelijk aan retrievers”, zegt ze.