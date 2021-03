Corona of niet; Tom Wonnink opent na café dadelijk ook een restaurant

Actiegroep en beheerder in gesprek over betwiste natuurbe­graaf­plaats in Barchem: ‘Er blijken zeker openingen te zijn’

3 maart Is er een opening in de discussie over de komst van een natuurbegraafplaats in Barchem? Bezwaarmakers en de beheerder van landgoed de Kalenberg praten er met elkaar over. Terwijl de actiegroep Red de Kalenberg! gaat zoeken naar alternatieven, zetten de beheerders hun vergunningsaanvraag door.