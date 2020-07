Corona onder controle? Nee: ‘Virus is nog steeds een risico’

Brahma zegt dit in reactie op de cijfers van het aantal besmettingen, opnames en overledenen in de afgelopen weken in de Achterhoek. Sinds 14 mei is er niemand meer overleden aan het virus in de Achterhoek, waar in totaal 69 coronadoden te betreuren zijn. Er zijn ook al tijden zeer weinig ziekenhuisopnames.



Ondanks die hoopvolle cijfers (zie graphic) benadrukt Brahma dat het virus nog niet weg is. ,,Feit is dat er minder corona is en daar zijn we uiteraard heel blij mee. Maar het virus is nog lang niet weg, laten we daar heel duidelijk over zijn.”



