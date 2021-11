Corona ontkennen? Loop dan niet door het Laantje van Osterhaus!

Jao JaoNEEDE - Corona-ontkenners zijn dungezaaid in Berkelland. Waar je ze al helemaal niet tegenkomt is op het Laantje van Osterhaus tussen Neede en de buurtschap Hoonte. Die straatnaam is vast een eerbetoon aan viroloog Ab Osterhaus, dus dat boycotten ze. Behalve corona kun je zo tegelijk ontkennen dat Osterhaus de familienaam is van de bewoners die vanaf 1946 dichter Gerrit Achterberg en zijn kersverse echtgenote Cathrien van Baak onderdak boden.

Dat laantje is ook maar een omweg naar Berkellands meest populaire coronamaatregelprotestgebied: de Needse Berg. Klim daar op de uitkijktoren en je kunt behalve corona zelfs hoogteziekte ontkennen. Jawel, 33 meter boven NAP, plus na 52 traptreden nog eens 14 meter. Hooguit moet je een beetje oppassen op die toren niet nóg zweveriger te worden, want ontkennen helpt niet tegen de wetten van Newton: je dondert omlaag als je te ver voorover buigt.

Niks 2G: 4G!

Blijf je gezellig met collegawappies op het hoogste uitkijkplatform staan, dan win je het als bonus ook nog eens van 2G: op je mobieltje vang je dan meteen keurig 4G. Dat opent de mogelijkheid voor innige omhelzingsselfies - niks 1,5 meter - die je kunt proberen te posten op coronabestaatniet.nl. Jao Jao-waarschuwing voor echte wappies: op die site wordt onthuld dat corona wél bestaat. Als biertje met een Spaanse naam, immers. Ontken dat maar eens.

Windmolens of kernenergie

Provinciale Staten van Gelderland buigen zich over de RES Achterhoek: Regionale Energiestrategie. Op woensdag 24 november valt daar ’s avonds al digitaal bij in te spreken, mits je je vóór 22 november 12.00 uur via griffie@gelderland.nl hebt gemeld. Hetzelfde onderwerp wekte eerder deze maand in Berkelland al een hoop negatieve energie op. En het aanboren van ‘nieuwe’ energiebronnen om windmolenwoede te ontwijken: kernenergie.

Ontsierende koeltorens van kerncentrales in de Achterhoek: daar zijn ze in Arnhem uiteraard nogal van geschrokken. Berkelland als rebels Gallisch dorpje met een eigen kerncentrale? VVD-politicus Hans Boxem had op Zeeland, Groningen en ‘bij Rotterdam’ gedoeld: allemaal veilig ver weg. Vooral géén hoge windmolens in het Achterhoekse coulisselandschap. Zo’n uitkijktoren op de Needse Berg is mooi genoeg.