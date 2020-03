Corona-post in oud dialysecentrum SKB voor inwoners Oost-Achterhoek

Livio: geen bezoek meer toegestaan bij bewoners zorgcentra

15:32 EIBERGEN/NEEDE - Er mag vanaf dinsdag geen bezoek meer komen bij de bewoners van Livio-locaties, waaronder De Meergaarden in Eibergen en De Werf in Neede. Er zijn echter uitzonderingen mogelijk, zoals bij zeer kwetsbare of angstige ouderen, aldus manager Nicole Dekkers.