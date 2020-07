Corona ramp voor klompenfabriek Beltrum: ‘We bouwen enorme voorraad op en hopen op betere tijden’

Tine zoekt gestolen verkeers­bord met lievelings­koe Wendie19: ‘Als ze 'm terugbren­gen, drinken we een biertje en is het zand erover’

15 juli Ineens was-ie foetsie: het verkeersbord met daarop haar lievelingskoe Wendie19. Gestolen. Boerin en kunstenares Tine van Houselt uit Laren is er wel een beetje klaar mee. Het is in zeven jaar tijd het derde door haar geschilderde artistieke verkeersbord dat werd gestolen bij haar boerderij aan de Dochterenseweg. ,,Ik stop voorlopig met het plaatsen van ludieke verkeersborden.’’