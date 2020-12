Corona stimuleert vroeg begin kerstbomenseizoen: ‘Mensen zijn thuis en willen het gezellig maken’

Er is grote behoefte aan gezelligheid en sfeer thuis. Dus versieren we onze huiskamers deze feestmaand veel eerder dan vorige jaren. Het resultaat is dat het kerstbomenseizoen dit jaar al vroeg begonnen is.



Tuincentrum Vriezen bestaat sinds 1963 en zit sinds 1985 in de Doetinchemse wijk Schöneveld. Het bedrijf heeft nooit eerder meegemaakt dat de verkoop van kerstbomen zo vroeg is begonnen als dit seizoen. ,,Het begon vorige week al lekker te lopen”, zegt eigenaar Rudie Vriezen.



Net als Jan Bent van Groencentrum Wenninkhof in Winterswijk en Ronald Putman van het gelijknamige tuincentrum in Ulft heeft Vriezen wel een verklaring voor de vroege verkoop: covid-19. ,,Mensen zijn thuis en willen het gezellig maken.”