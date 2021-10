Corona-testlocatie bij BENU-apotheek in Borculo

Heb je geen vaccinatiebewijs of herstelbewijs en vlot een ‘coronatoegangsbewijs’ nodig? Als je op de website van Testen voor Toegang een postcode in de buurt van Borculo intypt, komt nu de mogelijkheid boven je in Borculo te laten testen. Lead Healthcare Covid Services is de instelling die in de spreekkamer van de apotheek op afspraak test.

Eerder vormde een flink deel van de noordoostelijke Achterhoek een regionale witte vlek voor de mogelijkheid om snel aan een negatieve testuitslag te komen. Voor wie niet over een QR-code kan beschikken, kan dat dé kans zijn om voor een afspraak in bijvoorbeeld een restaurant of café te kunnen aanschuiven. Nadat vorige week al in Winterswijk een extra testlocatie opende, kunnen nu ook mensen in Berkelland en directe omgeving in eigen gebied terecht.