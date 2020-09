Corona treft ook school in Silvolde: besmette leraar zit thuis, drie andere docenten in quarantaine

De overspan­nen Berkelland­se huizen­markt: flink overbieden en dan nog naast grijpen

5 september BORCULO/NEEDE/EIBERGEN - Wie een ander huis zoekt in Berkelland moet vooral heel snel zijn én geluk hebben: de meeste huizen zijn in no time verkocht voor de hoofdprijs. Er is dan ook nauwelijks aanbod. ‘Jammer dat de gemeente zo heeft gefocust op krimp’.