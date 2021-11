Corona treft Thomashuis Terborg, verstandelijk beperkte bewoners in quarantaine: ‘Heel sneu en niet uit te leggen’

,,We hebben Sinterklaas al verzet”, zegt Gijsberts. ,,Ik vrees dat we hier nog wel even mee bezig zijn.”



Het Thomashuis bleef eigenlijk verschoond van corona sinds de pandemie uitbrak in Nederland. ‘20 maanden hebben we het Corona-spook uit ons Thomashuis in Terborg gehouden. Nu heeft het toch een kiertje gevonden om binnen te komen’, staat er op de Facebookpagina van de woongroep.



Hoe en wanneer het virus nu precies binnen is gekomen in het Thomashuis is niet meer te achterhalen. ,,Ik denk ergens rond 10 november. En ik ga er vanuit dat het zeker een maand kost om er helemaal vanaf te zijn. Dus we hebben zeker nog een week te gaan.”