Corona treft zorgboerderij Haarlo hard: ‘Hartverscheurend om zieke bewoners geen knuffel te kunnen geven’

column Jantien Klein Ikink Dat mensen me in een rol duwen, zegt niet dat ik toneel hoef te spelen

10:10 Een paar jaar geleden gooide ik in de vriendinnen-appgroep dat ik met een vrouw had gezoend. Het gesprek ging over oud en nieuw en ik vertelde over m’n escapades op een Colombiaans dakterras. De mogelijkheid diende zich aan en ik dacht, ‘why not?’.