Corona-uitbraak bij daklozenopvang in Doetinchem: ‘Eind juni zou iedereen hier gevaccineerd worden’

,,Lang dachten we gevrijwaard te blijven van corona", zegt Chris Boven, manager van IrisZorg in Doetinchem. ,,Onze cliënten stonden voor eind juni op de rol om gevaccineerd te worden. Op de valreep overvalt corona nu alsnog. We hanteren nu een strak regime en hopen woensdag alles weer onder controle te hebben. Gelukkig konden we de vier besmette mensen onderbrengen in het zorghotel van Sensire.”