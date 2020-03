Corona-uitbraak in verpleeghuis voor dementen in Varsseveld

Erg kwetsbare ouderen

Aparte ruimte

Niet testen

De toestand van de drie zieken in Den Es is ‘wisselend’, aldus Metzemaekers. Of zij niet beter af zijn in een ziekenhuis? ,,De vraag is of wij voor onze bewoners een beroep moeten doen op een ziekenhuis. Ons personeel kan ook veel doen voor de zieke bewoners. Er is kennis en kunde. Feit is wel dat deze mensen niet voor niets in een verpleeghuis wonen. Het gaat om mensen op hoge leeftijd die veel mankeren.”



Getest op het coronavirus wordt er in Den Es niet meer. Bewoners die dezelfde klachten vertonen als de coronapatiënten, worden direct ook in quarantaine geplaatst. Metzemaekers: ,,Wij gaan er dan vanuit dat zij ook zijn besmet met het coronavirus. En los daarvan, we moeten zuinig zijn met testmateriaal, dat is schaars in Nederland.”