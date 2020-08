Corona zet streep door 32ste editie Survivalrun Beltrum: ‘Veiligheid staat voorop’

Doetin­chems horeca-icoon Gertje van Aalst moest eigenlijk boekhouder worden

28 augustus DOETINCHEM - Gertje van Aalst is een icoon in de Doetinchemse horeca. Bijna elf jaar lang was hij manager horeca en verhuur van schouwburg Amphion, een baan die hij per 1 juli heeft opgegeven in verband met pensioen. ,,In al die jaren heb ik nooit een volledige theatervoorstelling gezien.”