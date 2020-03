Corona zet streep door paasvuren in Berkelland, in Lochuizen brandt het vuur nu al

LOCHUIZEN – Er gaat een streep door de paasvuren in Berkelland. Gemeente geeft toestemming om gebracht hout nu al te verbranden. In Lochuizen gaat de 60ste editie letterlijk in rook op.

Het is een even bizarre als verklaarbare actie, geeft voorzitter Han Kruisselbrink van de Stichting Paasvuur Lochuizen deze maandagmiddag toe. ,,We hebben zojuist contact gehad met de gemeente en daar is uit voortgekomen dat paasvuurbouwers in Berkelland met toestemming het hout dat de afgelopen zaterdagen is gebracht, al kunnen aansteken. Na alles goed op rij te hebben gezet is dit de enige oplossing om een financieel debacle te voorkomen. We hadden een ander verjaardagsfeestje voor de 60ste editie in petto, maar het is nu eenmaal zo.”

Tot 6 april is er een verbod op bijeenkomsten en feesten. Een paar dagen later is het eerste paasdag. ,,Dan voelt iedereen hem wel aankomen”, legt Kruisselbrink uit. ,,Het is een lastige beslissing, maar bouwers, bestuur en al die andere vrijwilligers hebben louter begripvolle berichten teruggestuurd op de mededeling. Een verbod op paasvuren zonder publiek is er nog niet, maar daar doen we het natuurlijk niet voor. Bovendien heeft dit besluit ook alles te maken met financiële risico’s die we anders lopen. We kunnen het ons simpelweg niet veroorloven om alles te regelen en na 6 april alsnog de stekker eruit te moeten trekken. Dan staat daar en dure feesttent zonder feest.”

Verlost van opruimkosten