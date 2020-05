Coronabesmetting dwingt slachthuis Groenlo met 600 werknemers tot sluiting

De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit bevestigt de sluiting van het slachthuis en de Tweede Kamer is in een Kamerbrief geïnformeerd over de coronauitbraak bij Vion in Groenlo.

Dierenartsen

De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) heeft uit voorzorg besloten dierenartsen die werkzaam waren in een slachthuis in Groenlo op te dragen hun werkzaamheden te staken. Zonder dierenartsen kan er niet geslacht worden. Om die reden ligt het hele bedrijf stil.

De NVWA zal in overleg met de GGD, het betrokken bedrijf en de Inspectie SZW bepalen of en op wat voor manier medewerkers op het bedrijf hun werkzaamheden op een veilige manier kunnen hervatten. De GGD heeft aangegeven dat de overige 388 medewerkers en de betrokken medewerkers van de NVWA op korte termijn getest zullen worden.

De slachterij aan Den Sliem in Groenlo is onderdeel van de Vion Food Group die zeven vestigingen in Nederland heeft en tientallen in Duitsland.

Veel arbeidsmigranten in dienst

Bij de VION-slachterij in Groenlo werken naast Achterhoekers en Twentenaren ook veel arbeidsmigranten, zoals Polen en Roemenen, vertelt FNV-bestuurder John Klijn. ,,Dat is bij alle VION-bedrijven zo, ik schat dat er 200 vaste mensen en een paar honderd flexkrachten. De Nederlandse werknemers wonen deels in Groenlo en er omheen.” Een deel van de in Groenlo werkzame arbeidsmigranten woont volgens de vakbondsman over de grens in Duitsland.

Hutjemutje

Vakbond FNV maakt zich al langer zorgen over de omstandigheden waarin het personeel van slachthuizen werkt en ook woont. ,,Het gaat in veel gevallen om Roemeense arbeidsmigranten die in grote groepen bij elkaar wonen, hutjemutje”, zegt bestuurder John Klijn. ,,Daarna gaan ze samen in busjes naar het werk, en in het slachthuis zelf is het ook moeilijk om afstand te houden.”

Volgens de vakbond doet de sector te weinig om besmettingen te voorkomen. ,,Je kunt wel met een protocolletje wapperen, maar dat is te weinig. In Boxtel is er al een personeelslid aan corona overleden, en in het westen ligt er iemand in coma.”

De sluiting werd als eerste gemeld door D66-Tweede Kamerlid Tjeerd de Groot in een bericht op Twitter.

Bron van zorg

Slachthuizen zijn een bron van zorg in onder meer Duitsland. Het Duitse Coesfeld, op zo’n dertig kilometer van Winterswijk, was kort geleden een pandemie-hotspot.

In het lokale slachthuis van vleesconcern Westfleisch bleken liefst 254 werknemers besmet. Bij een slachterij in het Duitse Bochum waren 22 werknemers getroffen door het coronavirus. Ook in Nederland ligt de vleesverwerkende industrie onder een vergrootglas.