Coronabesmetting op buurtfeest: voorlopig geen voetbal in Lievelde en Vragender

,,We maken even een pas op de plaats en doen deze week even helemaal niets, tot de uitslag van de coronatests en het bron- en contactonderzoek van de GGD duidelijk is”, zegt KSV-voorzitter Jan van de Wolfshaar.



Dat betekent dat de hele week nog niet getraind wordt in zowel Vragender als Lievelde en dat de teams van beide clubs komend weekend ook geen wedstrijden spelen. Aanleiding is een buurtfeest vorige week zaterdag in Vragender, waarbij iemand aanwezig was die besmet is met corona. Ook afgelopen weekend werden de wedstrijden daarom al afgelast.