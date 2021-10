Coronabesmettingen na tentfeest Ulft ‘geen enkele reden tot zorg’

De GGD spreekt nadrukkelijk van ‘enkele besmettingen’ en noemt dat relatief weinig, gezien het bezoekersaantal. ,,Bovendien is dit het gevolg van het heropenen van de samenleving. Dan is het te verwachten dat er op grote evenementen mensen met corona rondlopen en anderen besmetten. Overigens zonder dat die besmette mensen dat zelf weten”, zegt GGD-woordvoerder Jessica van den Bergh. ,,Onze artsen houden ook rekening met een toename van besmettingen op plekken waar veel mensen samen zijn.”

Mail met vraag te testen bij klachten

Iedereen die een kaartje had voor het feest in Ulft is afgelopen week per mail geïnformeerd over de besmettingen. Daarin de oproep een test te doen bij klachten.