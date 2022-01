Coronabooster halen zonder afspraak kan nu overal in de Achterhoek, dus óók in Lichtenvoorde

Tot voor kort was Lichtenvoorde de enige prikplek in de Achterhoek waar iedereen een afspraak moest maken voor een vaccinatie. Dit omdat het nog te druk was met mensen die een prik kwamen halen op afspraak.

Maar sinds deze week is er ruimte om ook mensen zonder afspraak te laten binnenlopen om een boosterprik te halen. Het prikken begint ’s morgens om 08.00 uur en gaat door tot 19.30 uur. In Lichtenvoorde kunnen elke dag rond de duizend prikken gezet worden.

Kleinste vaccinatielocatie

Lichtenvoorde is daarmee de kleinste vaccinatielocatie van de GGD in de Achterhoek.

In deze streek kan sinds vorige week al zonder afspraak een booster gehaald worden in Doetinchem (Havenstraat, locatie ‘Wormskamp’), waar zo’n 2200 prikken per dag worden gezet. De derde locatie is de Hanzehal in Zutphen. Net buiten de regio kunnen mensen ook terecht in Duiven om zich te laten inenten tegen corona.