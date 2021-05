Coronacijfers lang niet zó laag in Achterhoek: helft minder coronabedden in ziekenhuizen

Vooral in Oude IJsselstreek is er goed nieuws, daar is de besmettingsgraad het laagst in meer dan een half jaar. Ook elders gaat het goed: Oost Gelre noteert het laagste cijfer in twee maanden en in Doetinchem en Montferland zijn er in drie maanden niet zo weinig infecties geweest. Bronckhorst telt zelfs de minste besmettingen in bijna vier maanden tijd.