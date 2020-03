Coronacrisis: Jip (8) krijgt deze week les van juffrouw mama

,,Gaat de school drie weken lang dicht? Ah, jammer”, zegt Jip. Onze dochter is 8 en elke dag enorm enthousiast om naar school te gaan in het Achterhoekse Hengelo. ,,Het is altijd zo leuk bij de juffrouw.”



Maar gelukkig werkt mama in het onderwijs. Op een middelbare school, dat wel, maar een programma in elkaar draaien voor haar dochter in groep 4 is geen probleem. Er is een volle en gevarieerde weektaak, met van maandag tot en met vrijdag elke dag genoeg te doen.



,,Het is belangrijk dat Jip door blijft gaan met school, om het ritme erin te houden en alles op peil te houden”, zegt mijn vrouw Yvette (28), die deze week is benoemd tot juffrouw mama.