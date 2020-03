Coronahulp in Achterhoek gebundeld op één site

Met de site coronahulpachterhoek.nl is het voor inwoners van deze regio een stuk makkelijker en overzichtelijker geworden welke hulp waar aangeboden en gevraagd wordt. In een zoekbalk op de site is de postcode in te voeren en daarna kun je kiezen voor verschillende afstanden waarin de hulp zichtbaar wordt.



Er zijn in de Achterhoek inmiddels honderden mensen die hulp aanbieden, variërend van boodschappen doen, het uitlaten van de hond of op de kinderen passen tot simpele maar hartverwarmende dingen als het maken van een tekening of het schrijven van een kaartje. Mensen die hulp nodig hebben kunnen reageren op een aanbod, en het is ook mogelijk zelf een hulpvraag te plaatsen op de site.



De initiatiefnemers geven aan dat commercieel aanbod niet wordt getolereerd en hulpaanbod waar aanstoot aan genomen kan worden evenmin.



De Facebookgroep Coronahulp Achterhoek is afgelopen weekend opgezet en telt inmiddels zo’n 11.000 leden.



Lees alles over corona in de Achterhoek in ons dossier.