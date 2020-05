Coronajournaal #38: Hoe gaat Zorggroep Achterhoek om met corona; hoe is het met de DRU Cultuurfabriek?

Raadslid Hans Pelle stuit op afvaldump in buitenge­bied Eibergen

17:16 EIBERGEN - Het Eibergse PvdA-raadslid Hans Pelle is maandagmiddag in het buitengebied van Eibergen gestuit op een illegale afvaldump. Hij maakte er een filmpje van dat hij postte op zijn Facebook-account. Hij riep er burgemeester Joost van Oostrum van Berkelland in op om officieel melding te maken van de dump.