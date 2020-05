Coronajournaal #39: Rabelink Logistics, Desi Beusink in Taiwan en Groen is Goan

Needse sport­school geeft groepsles­sen in de buiten­lucht: ‘Je hoort de vogels fluiten’

16:05 NEEDE - Sportscholen blijven vermoedelijk nog tot 1 september dicht, maar bij Studio De Gaard in Neede hoeft niemand stil te zitten in deze coronatijd. Met dank aan de Buiten Work Outs: groepslessen in de buitenlucht.