CORONAKAART | Druk op ziekenhuizen nijpend, opmars coronavirus gaat verder

check jouw gemeenteNIJMEGEN - Na één week met dalende cijfers, gaat de opmars van het coronavirus deze week gestaag verder. In de afgelopen week lagen alle verpleegafdelingen vol en op de ic's in ziekenhuizen in de regio wordt het ook nog altijd drukker. De gemeente Oude IJsselstreek is opnieuw een zorgenkindje.

Nadat vorige week het aantal besmettingen daalde, neemt het aantal besmettingen deze week weer toe. In de regio werden in een week tijd 4522 mensen positief getest op het virus. Een week eerder waren het er nog 4083. Vooral in Oude IJsselstreek blijft de situatie zorgelijk. Afgezet tegen het aantal inwoners, raken in die gemeente de meeste mensen besmet. Ook in Overbetuwe, Aalten en Rhenen is de situatie zorgelijk te noemen.

Meer positieve testen bij GGD

Ook landelijk is weer een stijging te zien in het aantal besmettingen, met name bij jongeren. Zorgelijk is vooral de stijging in het percentage positieve tests dat bij de GGD wordt gedaan. De afgelopen week bleek 9,6 procent van de kleine half miljoen mensen die zich lieten testen, positief.

In de dagcijfers van dinsdag is wel enige verbetering te zien. Het totale aantal besmettingen lag in de regio lager dan maandag en kwam uit op 555, onder het weekgemiddelde. Onder meer in Doetinchem (34) waren nog wel veel besmettingen.

Druk op ziekenhuizen is hoog

In de afgelopen zeven dagen lagen er gemiddeld 68 patiënten met het virus op de ic's van zes ziekenhuizen in Nijmegen, Arnhem, Ede, Tiel en Doetinchem. Zeven dagen eerder waren het er gemiddeld 65.

Op de verpleegafdelingen is de situatie nog een stuk nijpender. Er liggen 138 mensen met het coronavirus op de verschillende afdelingen. Daarnaast zijn er nog 29 mensen in het ziekenhuis waarvan gedacht wordt dat ze het coronavirus ook hebben. Daarmee zijn alle ziekenhuisbeden bezet die voor coronapatiënten zijn vrijgemaakt. En dus moeten de ziekenhuizen ook op andere afdelingen patiënten met het coronavirus verplegen, inclusief alle voorzorgsmaatregelen die ze daarbij moeten nemen.

Geen verbetering op komst: veel ziekenhuisopnames

Het lijkt er niet op dat er de komende dagen iets van verlichting optreedt voor de ziekenhuizen. Er werden de afgelopen 24 uur maar liefst acht ziekenhuisopnames gemeld uit de regio. Drie inwoners van Lingewaard, twee inwoners van Rhenen en inwoners van de gemeenten Utrechtse Heuvelrug, Veenendaal en Nijmegen.

Aan het RIVM werden vier overlijdens gemeld van mensen uit deze regio die overleden zijn nadat ze besmet raakten met het virus. Het gaat om inwoners van Rhenen, Nijmegen, Lingewaard en Berg en Dal.