CORONAKAART | Virus laait op in de Achterhoek, Nijmegen koploper: kijk hier hoe het in jouw regio zit

Boeren overhandi­gen een tas bezwaar­schrif­ten met een hooivork: ‘Wat moeten we doen om gehoord te worden?’

9 oktober GENDRINGEN - Boos zijn ze, Meike en Erik Lubbers uit Sinderen. Samen met tientallen andere boeren zijn ze deze donderdag per trekker opgerukt naar het gemeentehuis van Oude IJsselstreek in Gendringen om te protesteren tegen de in hun ogen desastreuze landschapsvisie van de gemeente. Maar voor hun gevoel blijven ze met lege handen achter. ,,Wat moeten we nog meer doen om gehoord te worden?”